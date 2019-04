American Airlines estende cancelamentos do Boeing 737 MAX até 19 de agosto

CHICAGO (Reuters) - O grupo American Airlines disse, neste domingo, que estenderá os cancelamentos do Boeing Co 737 Max até 19 de agosto, chegando a aproximadamente 115 voos cancelados diariamente, ou 1,5 por cento do cronograma diário do verão.

Em uma carta a funcionários e clientes, o executivo-chefe Doug Parker e o presidente Robert Isom disseram acreditar que o 737 MAX será recertificado antes de 19 de agosto, mas querem assegurar a confiança “no auge da temporada de viagens e fornecer confiança para nossos clientes e membros da equipe sobre seus planos de viagem”.

A nave 737 MAX foi colocada de lado no mundo inteiro em março, depois de uma queda fatal da Ethiopian Airlines que matou os 157 pessoas a bordo, apenas cinco meses depois de uma queda similar da Lion Air, que matou 189 passageiros e tripulantes.

A American Airlines é dona de 24 jatos MAX e espera a entrega de mais 16 este ano.

A Boeing tem desenvolvido uma atualização de software para um sistema anti-stall, sob escrutínio nas duas quedas.

Reportagem de Tracy Rucinski