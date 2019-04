Bolton pressiona assessores próximos de Maduro a abandoná-lo

Assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, fala sobre a Venezuela na Casa Branca 30/04/2019 REUTERS/Joshua Roberts

WASHINGTON (Reuters) - O assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, citou três membros do alto escalão e assessores do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que, segundo ele, têm de cumprir as promessas que supostamente fizeram à oposição de uma transição pacífica de poder.

Falando na Casa Branca durante um dia de protestos anti-governo na Venezuela, Bolton identificou o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, o presidente da Suprema Corte, juiz Maikel Moreno, e o comandante da guarda presidencial, Ivan Rafael Hernández Dala, como tendo dito à oposição que Maduro precisava abrir mão do poder a favor líder da oposição Juan Guaidó.

Por Matt Spetalnick