"Coringa" quebra recorde de outubro nas bilheterias e arrecada US$93,5 mi na estreia

Joaquin Phoenix participa da estréia do filme "Coringa" em Los Angeles 28/09/2019 REUTERS / Mario Anzuoni

LOS ANGELES, (Variety.com) - O filme “Coringa”, da Warner Bros., alcançou sorrindo um novo recorde nas bilheterias dos Estados Unidos.

Apesar de controvérsias e preocupações com segurança, o filme arrecadou 93,5 milhões de dólares no fim de semana e agora é o maior lançamento de todos os tempos no mês de outubro. As vendas superaram tranquilamente o recorde estabelecido no ano passado por “Venom”, da Sony, que arrecadou 80 milhões de dólares.

Dirigido por Todd Phillips e estrelado por Joaquin Phoenix, “Coringa” se tornou alvo de escrutínio nas últimas semanas antes de seu lançamento por temores de que a perturbadora história original do famoso inimigo do Batman pudesse inspirar violência.

No entanto, estas preocupações não impediram que espectadores fossem em massa às salas de cinema para conferir o longa.

“Coringa” conquistou uma série de manchetes por apreensões de que a história de um assassino com problemas psiquiátricos poderia incitar violência, fazendo com que cinemas ao redor dos EUA adotassem medidas adicionais de segurança.

As polícias de Nova York e de Los Angeles aumentaram presença de oficiais nos arredores de cinemas e proprietários de salas proibiram entrada de pessoas com fantasias e máscaras faciais em alguns pontos.

A indústria começou a adotar algumas destas ações após o ataque em massa a tiros em 2012 em Aurora, no Colorado, em uma exibição de “Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge”. Doze pessoas morreram e 70 ficaram feridas no ataque.

Familiares de vítimas do ataque em Aurora se posicionaram contra “Coringa”.