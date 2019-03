Trump diz que pretende designar Brasil como possível "aliado da Otan"

Presidente dos EUA, Donald Trump, e presidente Jair Bolsonaro, na Casa Branca 19/03/2019 REUTERS/Kevin Lamarque

Por Lisandra Paraguassu e Roberta Rampton

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que planeja designar o Brasil como um importante aliado extra-Otan, ou “talvez um aliado da Otan”.

Em coletiva de imprensa conjunta na Casa Branca com o presidente Jair Bolsonaro, Trump disse: “Como eu disse ao presidente Bolsonaro, eu também pretendo designar o Brasil como um importante aliado extra-Otan —ou... talvez, um aliado da Otan. Eu precisarei falar com muitas pessoas, mas talvez um aliado da Otan— o que avançará consideravelmente a segurança e cooperação entre nossos países”.

Trump também reiterou o apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Sobre a Venezuela, o presidente norte-americano reiterou que todas as opções estão em aberto, ao ser indagado sobre uma possível intervenção militar no país sul-americano para derrubar o governo do presidente Nicolás Maduro.