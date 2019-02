Secretaria-adjunta de Estado dos EUA visita Brasil para discutir situação da Venezuela

BRASÍLIA (Reuters) - A secretária-adjunta de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Kimberly Breier, visita o Brasil de domingo até a próxima quinta-feira com uma série de reuniões com autoridades brasileiras para aprofundar a cooperação EUA-Brasil em apoio à democracia no Hemisfério Ocidental, especialmente na Venezuela, e para tratar da prosperidade econômica compartilhada e da segurança na região.

Segundo comunicado da Secretaria de Estado, Kimberly Breier terá encontros em Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Ela se reunirá com altos funcionários do governo, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araujo, o ministro da Justiça, Sergio Moro, o secretário para Assuntos Internacionais e Comércio, Marcos Troyjo, o assessor de assuntos internacionais da Presidência, Filipe Martins, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro.

A secretária também se reunirá com líderes empresariais, estudantes e membros da sociedade civil, além de representantes do ACNUR, embaixadores dos países do Grupo Lima e imigrantes venezuelanos.

No giro pela América do Sul, Kimberly viajará ao Paraguai no dia primeiro de março. Ela se encontrará com o presidente daquele país, Mario Abdo Benitez, e outras autoridades locais.

Eles discutirão questões bilaterais e regionais, incluindo cooperação em segurança, apoio à Venezuela, prosperidade econômica e nosso compromisso comum com a democracia. Ela também se envolverá com líderes da sociedade civil, incluindo ativistas anticorrupção.