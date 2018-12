Número de desaparecidos por incêndio florestal mais letal da Califórnia cai para 25

Bombeiros combatem chamas para tentar salvar casa em Paradise, na Califórnia 08/11/2018 REUTERS/Stephen Lam

(Reuters) - O número de pessoas reportadas como desaparecidas devido ao incêndio florestal mais letal a atingir o Estado norte-americano da Califórnia caiu para 25, depois de chegar a 1.200 cerca de duas semanas atrás, afirmaram autoridades.

O número de mortes pelo Incêndio Camp, que destruiu a cidade de Paradise, permanece em 88, disse o Departamento de Polícia do condado de Butte em comunicado na noite de sábado.

Na sexta-feira, o departamento havia dito que 49 pessoas ainda estavam desaparecidas.

A lista de desaparecidos tem variado amplamente desde que o fogo começou no dia 8 de novembro e consumiu Paradise, uma cidade localizada 280 quilômetros ao norte de San Francisco, que já teve quase 27 mil habitantes.

Na quarta-feira, o chefe da polícia de Butte, Kory Honea, disse que equipes de busca e resgate haviam terminado de vasculhar os escombros de cerca de 18 mil casas e outros edifícios que foram incinerados pelo incêndio.

Autoridades suspenderam ordens de retirada para moradores de algumas comunidades na área de Magalia, ao norte de Paradise. Entretanto, o trânsito para a própria Paradise ainda está bloqueado, disse o Departamento de Polícia em comunicado.

A causa do incêndio ainda está sendo investigada, mas a concessionária de energia elétrica PG&E reportou problemas de equipamentos perto da origem do fogo por volta do horário em que as chamas começaram.

Reportagem de Maria Caspani