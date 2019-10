Incêndio em Los Angeles destrói casas e provoca ordens de retirada

LOS ANGELES (Reuters) - Milhares de pessoas receberam ordens para sair de casa em alguns dos bairros mais ricos de Los Angeles, depois que um incêndio florestal que se espalha rapidamente ganhou força na região na manhã desta segunda-feira, no mais recente incidente de uma onda de incêndios florestais na Califórnia.

Helicóptero dos bombeiros sobrevoa incêndio florestal em Los Angeles 28/10/2019 REUTERS/Gene Blevins

O incêndio começou por volta de 1h30 da madrugada e desde então cresceu para consumir mais de 202 hectares nas colinas cobertas de arbustos ao redor da rodovia Interstate 405, perto de algumas das casas mais caras da cidade.

O astro do basquete norte-americano LeBron James e o ator e ex-governador Arnold Schwarzenegger disseram no Twitter que foram forçados a sair de suas casas. Moradores postaram vídeos de encostas com chamas perto da beira da estrada.

Pelo menos cinco casas foram incendiadas, mas não houve feridos, disse o prefeito Eric Garcetti a repórteres em entrevista coletiva com bombeiros, alertando que acredita que o número vai aumentar.

“Este é um incêndio que se espalhou rapidamente”, disse o governador, pedindo aos moradores da zona de retirada, que abrange mais de 10.000 casas, que saiam rapidamente.

James, um morador da região que joga no Los Angeles Lakers, disse que ouviu o aviso e estava dirigindo antes do amanhecer com sua família procurando por abrigo.

“Finalmente encontrei um lugar para nos acomodar!”, escreveu ele depois no Twitter. “Noite louca, cara!”.

Funcionários do museu de arte Getty disseram que o incêndio estava ao norte do edifício, que foi construído com muros grossos de pedra para impedir que o fogo danifique suas obras.

Os ventos ferozes que espalham incêndios em outras partes do Estado, incluindo um grande incêndio que consumiu partes da região vinícola ao norte de São Francisco, devem diminuir na segunda-feira.

Mas os meteorologistas do Serviço Nacional do Clima disseram que os ventos fortes retornariam no final da semana e podem ser os mais fortes até agora este ano no sul do Estado.

Reportagem de Lisa Richwine, em Los Angeles, e Jonathan Allen, em Nova York; Reportagem adicional de Rich McKay, em Atlanta, e Noel Randewich