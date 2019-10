Incêndios florestais em Los Angeles destroem casas e forçam retirada de mais 1.300 moradores

SIMI VALLEY, Estados Unidos (Reuters) - Mais incêndios florestais se alastraram perto de Los Angeles nesta quinta-feira, destruindo casas e forçando moradores a se retirar, no segundo dia de rajadas de vento do deserto que atiçaram as chamas e retiraram milhares de pessoas de casa.

Incêndio consome vegetação ao lado de rodovia em Los Angeles 28/10/2019 REUTERS/Gene Blevins

O chamado incêndio Hillside, que se espalha rapidamente, cresceu para 80 hectares e começava a consumir casas perto das colinas cobertas de vegetação rasteira de San Bernardino, a leste de Los Angeles, de acordo com o corpo de bombeiros do condado de San Bernardino.

Ao menos seis moradias foram destruídas ou danificadas, e cerca de 1.300 pessoas receberam ordem de retirada. Um helicóptero e um avião pequeno derramaram água e retardador sobre as chamas, segundo Chris Prater, porta-voz dos bombeiros. Um incêndio menor também foi relatado na vegetação rasteira do Vale de Jurupa.

“Os ventos provavelmente estão sendo o maior fator contribuindo para este incêndio se espalhar”, explicou Prater.

Os ventos regionais de Santa Ana têm sido tão extraordinariamente secos, fortes e prolongados que o Serviço Nacional do Clima dos Estados Unidos (NWS) criou um novo nível de alerta, batizado de “bandeira vermelha extrema”, que entrou em vigor na noite desta quinta-feira para os condados de Los Angeles e Ventura.

Dois outros incêndios grandes arderam na região desde o início da semana.

O Incêndio Getty irrompeu perto do museu de arte Getty Center na manhã de segunda-feira, queimando chaparral nas colinas das montanhas ao redor de uma grande rodovia.

Autoridades ordenaram a saída de moradores de mais de 10 mil casas em alguns dos bairros mais ricos da cidade, mas começaram a permitir que alguns voltassem na quarta-feira, já que cerca de 40% do incêndio de 300 hectares foi controlado.

O Incêndio Easy começou na manhã de quarta-feira, impulsionando suas chamas até as paredes da Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, situada no topo de uma montanha do Vale Simi do condado de Ventura, a noroeste de Los Angeles.

Cerca de 30 mil moradores foram obrigados a se retirar, assim como um número desconhecido de cavalos em uma área conhecida por seus ranchos. As escolas do condado permaneceram fechadas nesta quinta-feira.