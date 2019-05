Campanha de Trump vê saúde pública como arma para 2020

Presidente dos EUA, Donald Trump 23/05/2019 REUTERS/Carlos Barria

WASHINGTON (Reuters) - A campanha à reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acredita que pode transformar o debate sobre o futuro da saúde pública no país, a maior fragilidade dos republicanos nas eleições parlamentares do ano passado, em uma vantagem para a disputa pela Casa Branca em 2020.

Isso teria parecido altamente improvável poucos meses atrás, quando os democratas capitalizaram sobre a questão da cobertura para problemas médicos preexistentes para assumir a maioria da Câmara dos Deputados.

Desde então, os pré-candidatos presidenciais democratas estão debatendo o quão longe devem ir para transformar o sistema de saúde pública dos EUA. Alguns deles sugeriram abolir os planos particulares em favor de um único plano administrado pelo governo, que alguns chamam de Medicare for All, e outros postulam reformas mais modestas.

A campanha de Trump está apostando que o eventual vencedor da indicação democrata no ano que vem terá sido forçado a defender uma proposta de reforma abrangente da saúde pública que pode afugentar eleitores moderados.

“O presidente retomou o assunto”, disse Tim Murtaugh, diretor de Comunicação da campanha de Trump, à Reuters em uma entrevista. Segundo ele, os democratas estão tirando os cartões de plano de saúde de suas carteiras e “tornando-o sem valor”.

Cerca de metade dos doze postulantes democratas de primeiro escalão disputando a indicação defendem alguma versão do Medicare for All, segundo uma análise de propostas de campanha feita pela Reuters.

Os democratas podem acabar cedendo terreno político se indicarem um candidato que defenda a saúde pública universal, disse Drew Altman, presidente da Kaiser Family Foundation, grupo de defesa da saúde pública sem filiação partidária.

“As pesquisas mostram muito claramente que os democratas têm uma vantagem muito substancial na saúde e em todos os temas de saúde”, disse Altman. “Se o democrata for um candidato que é um grande defensor do Medicare for All, passará uma impressão um pouco diferente”.

Alguns eleitores terão receio de perder seus planos particulares, mas os democratas ainda têm probabilidade de conquistar aqueles preocupados com problemas preexistentes e acesso ao aborto, disse Altman.