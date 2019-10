Ainda há trabalho a ser feito em acordo comercial com a China, diz Mnuchin

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, responde a perguntas da imprensa após uma entrevista na CNBC no gramado norte da Casa Branca, em Washington, EUA. 12/09/2019. REUTERS/Sarah Silbiger

WASHINGTON (Reuters) - Negociadores comerciais chineses e norte-americanos ainda possuem trabalho a fazer no acordo comercial de “fase um” antes da assinatura pelos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, no mês que vem, disse nesta quarta-feira o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin.

Mnuchin afirmou a repórteres que não houve convite da China para que autoridades norte-americanas viajem a Pequim para mais negociações sobre o acordo, mas que ele e o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, estão preparados para viajar caso seja necessário.

Ele também disse que o governo Trump não tomou decisões sobre como lidar com as tarifas planejadas sobre 156 bilhões de dólares em produtos chineses, programadas para entrar em vigor em 15 de dezembro.

Reportagem de Andrea Shalal e David Lawder