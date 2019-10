Trump diz que EUA e China chegaram a fase 1 em acordo comercial

Presidente dos EUA, Donald Trump, e presidente da China, Xi Jinping, prestes a se cumprimentarem durante encontro em Pequim 09/11/2017 REUTERS/Damir Sagolj

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que seu país e a China chegaram a uma substancial fase 1 de um acordo comercial, atingindo acertos relacionados a propriedades intelectuais, serviços financeiros e grandes compras agrícolas.

Os dois lados estão muito próximos de encerrar a guerra comercial e levarão até cinco semanas para concluir a redação do acordo, disse Trump a repórteres após negociações com o vice-premiê chinês, Liu He.

Reportagem de Jeff Mason