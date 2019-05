Porta da China para negociações comerciais com EUA estará sempre aberta, diz mídia estatal

PEQUIM (Reuters) - A porta da China para negociações comerciais com os Estados Unidos estará sempre aberta, mas o país não vai ceder em questões importantes de princípio, disse a mídia estatal neste domingo.

Não há vencedores na guerra comercial e a China não quer brigar, mas não tem medo disso, afirmou o jornal do Partido Comunista, Diário do Povo, em edição que será publicada na segunda-feira, mas cujo texto foi reproduzido pela agência estatal de notícias Xinhua, neste domingo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o colega chinês, Xi Jinping, provavelmente vão se reunir durante uma cúpula do G20 no Japão no final de junho para discussões comerciais, afirmou o assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, neste domingo.

Falando ao “Fox News Sunday”, Kudlow afirmou que nas últimas semanas a China recuou de alguns de seus compromissos e que o obstáculo agora nas discussões comerciais entre ambos os países é assegurar que Pequim defina em lei as mudanças que prometeu fazer.