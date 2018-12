China alerta Canadá de consequências se não libertar CFO da Huawei CFO

PEQUIM, Dec 8 (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da China pediu ao Canadá neste sábado que liberasse imediatamente a diretora financeira da Huawei Technologies, alertando que, caso contrário, enfrentaria consequências.

O Ministério disse em um comunicado que o vice-ministro das Relações Exteriores, Le Yucheng, emitiu a advertência ao embaixador do Canadá em Pequim, convocando-o a apresentar “um forte protesto”.

Meng Wanzhou, diretora financeira global da Huawei, foi presa no Canadá em 1º de dezembro e enfrenta extradição para os Estados Unidos, que alega ter descoberto que ela acobertava as ligações de sua empresa com uma companhia que tentou vender equipamentos para o Irã, apesar das sanções.

A executiva também é a filha do fundador da Huawei.