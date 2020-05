Kudlow diz que Trump está tão "irritado" com China que acordo comercial não é mais tão importante para ele

Bandeiras dos Estados Unidos e da China 30/07/2019 REUTERS/Aly Song

WASHINGTON (Reuters) - O assessor da Casa Branca Larry Kudlow disse em entrevista à Fox News nesta terça-feira que o presidente dos EUA, Donald Trump, está tão “irritado” com Pequim sobre o novo coronavírus e outros assuntos que o acordo comercial EUA-China não é tão importante para ele como era antes.

Kudlow também disse à Fox Business que a China estava cometendo um grande erro com seus movimentos em relação a Hong Kong.

“E, aliás, damos as boas-vindas a todas as empresas norte-americanas em Hong Kong ou na China continental. Faremos o que pudermos para pagar todas as despesas e pagar os custos de mudança se eles retornarem suas cadeias de suprimentos e sua produção para os Estados Unidos. Essa é uma das nossas principais questões de política”, disse Kudlow na entrevista à Fox Business.

Por Tim Ahmann, Lisa Lambert e Daphne Psaledakis