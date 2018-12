Trump diz que discutirá "incontrolável corrida armamentista" com China e Rússia

Presidente dos EUA, Donald Trump 30/11/2018 REUTERS/Kevin Lamarque

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que em algum momento no futuro discutirá questões militares com os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, com a expectativa de encerrar o que descreveu como uma corrida armamentista com os dois países.

“Estou certo de que, em algum momento no futuro, o presidente Xi e eu, junto com o presidente Putin da Rússia, começaremos a conversar sobre uma interrupção significativa do que se tornou uma importante e incontrolável corrida armamentista. Os Estados Unidos gastaram 716 bilhões de dólares este ano. Loucura”, escreveu Trump em publicação no Twitter, um dia após retornar de cúpula do G20 na Argentina.

Reportagem de Lisa Lambert