Onda de frio intenso nos EUA persiste, mas deve diminuir no fim de semana

(Reuters) - A onda de ar do Ártico que atingiu o Meio-Oeste dos Estados Unidos nesta semana persistirá nesta quinta-feira, mas está rumando para o leste e perdendo muito de sua intensidade.

Vista do Lago Michigan e de Chicago 29/01/2019 REUTERS/Pinar Istek

O frio causou ao menos 12 mortes no Meio-Oeste desde sábado, segundo relatos oficiais e da mídia. Algumas pessoas morreram em acidentes de trânsito causados pelo clima e outras, aparentemente, de exposição ao frio.

Vídeos que circularam nesta semana mostraram água fervente congelando ao ser lançada no ar em Cedar Rapids, no Estado de Iowa, e agentes ferroviários de Chicago, no Illinois, ateando fogo em trilhos para impedi-los de congelar.

Mas até o fim de semana Chicago, que teve um frio quase recorde de 30 graus Celsius negativos na quarta-feira, terá temperaturas variando entre 4ºC e 10ºC, assim como outras partes do Meio-Oeste, o suficiente para derreter o gelo.

“Haverá uma variação de ao menos 30 graus em Chicago, de 28ºC negativos a 4ºC até domingo”, disse David Hamrick, meteorologista do Centro de Previsões do Clima do Serviço Nacional do Clima (NWS) de College Park, em Maryland.

Mas alguma das temperaturas mais baixas em uma geração ainda podem ocorrer em partes do Meio-Oeste e no Vale de Ohio nesta quinta-feira, alertaram meteorologistas.

“Fará 30 graus negativos em partes da Dakota do Norte hoje”, disse Hamrick. “Vinte graus negativos em Minnesota e no norte de Michigan.”

O ar frio já chegou a Boston, em Massachusetts, na manhã desta quinta-feira. A temperatura caiu para cerca de 15ºC negativos e dificilmente subirão mais do que uma dezena de graus, segundo Hamrick.

Até partes do sul, como as montanhas do Kentucky, no Tennessee, e o norte da Geórgia só terão temperaturas de um dígito, disse.

O clima causou centenas de acidentes de trânsito, incluindo um engavetamento envolvendo cerca de duas dúzias de carros em Grand Rapids, no Michigan, durante uma borrasca na quarta-feira, noticiou a mídia local.

Mais de 2.300 voos foram cancelados e mais de 3.500 foram adiados, a maioria nos aeroportos internacionais de O’Hare e Midway de Chicago, segundo o site de monitoramento aéreo FlightAware.

Faz mais de 20 anos desde que uma onda de ar do Ártico semelhante cobriu uma porção do Meio-Oeste e do Nordeste, disse Brian Hurley, meteorologista do NWS.

(Reportagem de Rich McKay, em Atlanta; Reportagem adicional de Suzannah Gonzales e Karen Pierog, em Chicago, e Alex Dobuzinskis e Dan Whitcomb, em Los Angeles)