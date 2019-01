Tempestade de inverno que assolou Estados Unidos se aproxima do fim

Cemitério de Arlington, na Virgínia, coberto de neve 13/01/2019 REUTERS/Mike Theiler

(Reuters) - A tempestade de inverno letal que assolou faixas do Meio-Oeste e da Costa Leste dos Estados Unidos durante o final de semana estava a caminho do mar, mas deixou para trás acúmulo de neve em Washington e Virgínia, e gelado ar ártico estacionado sobre New England.

Todos os escritórios federais de Washington estarão fechados nesta segunda-feira, mas os serviços de trem e ônibus da área metropolitana voltarão a funcionar após serem interditados no domingo, disseram autoridades.

“Há alguma escavação a ser feita”, disse Jim Hayes, meteorologista do Centro de Previsão do Tempo do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos em Maryland, na manhã desta segunda-feira.

“Em Virgínia, Washington e Maryland, entre 15 e 30 cm de neve caíram, com alguns lugares recebendo 33 cm”, disse.

A boa notícia é que, por volta do meio dia desta segunda-feira, as nuvens devem começar a ir embora e as temperaturas devem subir para cerca de 4 graus Celsius, disse Hayes.

A tempestade de neve é associada com as mortes de ao menos oito pessoas em acidentes rodoviários no meio-oeste dos Estados Unidos e possivelmente com a morte de um policial do Estado de Illinois no sábado, disseram autoridades.

Reportagem de Rich McKay em Atlanta