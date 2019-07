Onda de calor nos EUA deve aumentar no fim de semana; alerta atinge um terço da população

Wendy Shirley e Benjamin, de 8 anos, brincam em chafariz de Washington 27/06/2019 REUTERS/Yuri Gripas

NOVA YORK (Reuters) - Uma grande onda de calor que envolveu o Centro-Oeste dos Estados Unidos seguiu para o Nordeste do país, nesta sexta-feira, provocando temperaturas que podem chegar a 38 graus Celsius em Washington, e levando empresas de energia a adotarem medidas para evitar blecautes.

A enorme massa de ar quente deve recobrir a região, que abriga um terço da população dos EUA, até domingo e dar pouca trégua de madrugada, disse o meteorologista David Roth, do Centro de Previsões do Serviço Nacional do Clima.

“Há 124 milhões de pessoas sob aviso de calor ou alerta de calor excessivo, isso é um terço da população”, disse Roth.

Até esta sexta-feira, a onda de calor havia se espalhado do Kansas ao Oceano Atlântico e da Carolina do Norte ao Maine, e deve se intensificar no sábado e no domingo.

As empresas fornecedoras de eletricidade da metade leste do país acreditam que terão recursos suficientes para atender a demanda de energia nesta sexta-feira, mas pediram aos consumidores para diminuírem seus aparelhos de ar condicionado para evitar um estresse no sistema, o que pode causar blecautes.

“Estou muito confiante”, disse o presidente da Consolidated Edison, Tim Cawley, quando indagado em uma coletiva de imprensa se a empresa, que atende a cidade de Nova York, conseguiria reagir rapidamente a um blecaute na maior metrópole da nação. Ele disse que 4 mil empregados estão a postos para fazer plantões de 12 horas no final de semana.

No sábado, partes de Manhattan ficaram sem luz durante horas, o que deixou teatros da Broadway apagados, paralisou o metrô e obrigou restaurantes e lojas a fecharem durante o blecaute parcial, atribuído a uma peça de equipamento defeituosa.