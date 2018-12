Polícia de Nova York libera prédio da CNN após ameaça de bomba

Policiais em frente ao prédio da CNN em Nova York 06/12/2018 REUTERS/Jeenah Moon

(Reuters) - O prédio da CNN em Nova York foi esvaziado pela polícia durante mais de uma hora na noite de quinta-feira depois que uma pessoa ligou dizendo haver cinco bombas escondidas no Edifício Time Warner Center, o que prejudicou as transmissões do canal, disse a polícia.

A polícia liberou o prédio pouco antes da meia-noite (horário local) depois que várias dezenas de agentes o vistoriaram andar por andar.

Nada suspeito foi encontrado, noticiou a CNN.

Toda a circulação de veículos e pedestres foi interrompida pela polícia, disse o detetive da polícia de NY Hubert Reyes.

A ligação foi recebida depois das 22h, e a rede de notícias transmitiu uma programação gravada por algum tempo para depois passar a exibir imagens ao vivo de jornalistas, funcionários e curiosos atrás de barricadas da polícia do lado de fora do edifício.

A redação da CNN no Time Warner Center foi esvaziada em outubro depois que um pacote contendo um artefato explosivo endereçado a John Brennan, ex-diretor da CIA, foi encontrado.

