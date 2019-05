Trump diz "não ter pressa" para finalizar acordo comercial com a China

Presidente dos EUA, Donald Trump, na Flórida 08/05/2019 REUTERS/Kevin Lamarque

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira não ter “pressa alguma” para finalizar um acordo comercial com a China, no momento em que negociadores dos dois países se preparam para continuar as conversas em Washington, em um sinal de que os debates podem passar desta semana.

Em uma enxurrada de tuítes já no início da manhã, Trump defendeu a decisão de adotar tarifas adicionais sobre o equivalente a 200 bilhões de dólares de bens chineses, que entraram em vigor na manhã desta sexta-feira, e disse que as tarifas beneficiarão os EUA mais do que qualquer acordo comercial.

“Tarifas trarão muito mais riqueza ao nosso país do que mesmo um acordo fenomenal do tipo tradicional”, escreveu Trump em uma série de postagens no Twitter.

Autoridades norte-americanas e chinesas devem retomar as negociações no final da manhã desta sexta-feira, o segundo dia de conversas, à medida que as duas maiores economias do mundo tentam forjar um pacto.

“As conversas com a China continuam de uma maneira muito cordial — não há pressa alguma”, disse Trump. “Continuaremos a negociar com a China na esperança de que eles não tentem refazer o acordo de novo!”.

Trump vem insistindo que a China pagará as tarifas, e não os consumidores norte-americanos, mas os preços de uma série de produtos subiram porque os comércios dos EUA estão arcando com os custos.

Por Susan Heavey e Jeff Mason