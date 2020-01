Kudlow diz que vai monitorar sucesso de fase 1 de acordo comercial com China

Kudlow em evento em Washington 10/12/2019 REUTERS/Al Drago

WASHINGTON (Reuters) - As tarifas dos Estados Unidos sobre as importações chinesas permanecerão enquanto o governo Donald Trump observar como se desenrola a execução de demandas sob a fase 1 do acordo comercial com Pequim, disse nesta quarta-feira o assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow.

Em uma rodada de entrevistas à imprensa antes da assinatura do acordo comercial da Casa Branca, Kudlow disse que, se a China puder cumprir o acordo comercial inicial isso poderia sinalizar um novo capítulo entre Washington e Pequim.

Mas os Estados Unidos também estão preparados para agir se a China não respeitar o acordo, incluindo o não cumprimento de suas metas de compras, disse ele.

As negociações sobre a fase 2 de um acordo comercial EUA-China começarão assim que a fase 1 for assinada, disse ele à Fox News em entrevista.

O acordo comercial inicial entre as duas maiores economias do mundo, anunciado pela primeira vez em outubro, deve ser assinado em uma cerimônia na Casa Branca às 13h30 (de Brasília) desta quarta-feira.

Kudlow, que falou com repórteres na Casa Branca e da CNBC, também disse que não há entendimento com a China sobre futuras ações tarifárias, acrescentando que Pequim já teve um alívio significativo.

Reportagem de Andrea Shalal, Jeff Mason e Susan Heavey