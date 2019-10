Deputados democratas intimam Casa Branca em inquérito de impeachment contra Trump

04/10/2019 REUTERS/Yuri Gripas

Por Steve Holland e Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - Três democratas presidentes de comitês da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos disseram nesta sexta-feira que intimaram a Casa Branca a providenciar documentos relacionados à investigação de impeachment do presidente Donald Trump.

Os deputados Elijah Cummings, do Comitê de Supervisão, Adam Schiff, do Comitê de Inteligência, e Eliot Engel, do Comitê de Relações Exteriores, afirmaram que foram forçados a emitir a intimação depois que a Casa Branca não disponibilizou os documentos solicitados em uma carta de 9 de setembro.

“Lamentamos profundamente que o presidente Trump tenha nos colocado —e a nação— nessa posição, mas suas ações não nos deixaram outra opção a não ser emitir essa intimação”, disseram os três presidentes.

A Casa Branca planeja argumentar que a presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, precisa de uma votação do plenário da Câmara para aprovar formalmente um inquérito de impeachment, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

Sem uma votação, os advogados da Casa Branca acreditam que Trump, que chamou a investigação de impeachment de “fraude”, pode ignorar os pedidos dos parlamentares, afirmou a fonte, o que significa que os tribunais federais provavelmente teriam que tomar uma decisão e potencialmente retardar o caminho em direção ao impeachment.

Uma carta da Casa Branca argumentando que Pelosi precisa realizar uma votação na Câmara provavelmente será enviada ao Congresso na próxima semana, afirmou uma autoridade do governo.