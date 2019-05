Trump concorda com líder Kim, da Coreia do Norte, diz Casa Branca

(Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Um, concordam em sua avaliação sobre o ex-vice-presidente Joe Biden, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, neste domingo.

A agência de notícias estatal da Coreia do Norte divulgou um intenso ataque na semana passada contra Biden, crítico do estado comunista no passado.

“Eu acho que eles concordam na avaliação sobre o ex-vice-presidente Joe Biden”, disse Sanders sobre Trump e Kim. As declarações foram dadas no Japão, durante visita de Estado de Trump.

“O presidente não precisa de ninguém para dar a ele uma avaliação sobre Joe Biden. Ele já fez sua própria avaliação um número de vezes.”

Trump descartou neste domingo preocupações sobre os recentes lançamentos de mísseis da Coreia do Norte e disse estar confiante de que Kim manteria as promessas feitas.

(Reportagem de Doina Chiacu em Washington)

(( Tradução Redação Brasília, 5561 3426 7022 ))