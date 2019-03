Pompeo acredita em mais conversas com a Coreia do Norte após cúpula fracassada

WASHINGTON/SEUL (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse na segunda-feira que tem esperança de que seu país envie uma delegação à Coreia do Norte nas próximas semanas, apesar de uma cúpula entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, ter terminado sem acordo.

A segunda cúpula dos líderes, realizada na semana passada na capital vietnamita Hanói, não rendeu qualquer pacto ou plano imediato para negociações subsequentes.

“Tenho esperança, embora nenhum compromisso ainda, de que voltaremos a isso, de que terei uma equipe em Pyongyang nas próximas duas semanas”, disse Pompeo ao Iowa Farm Bureau.

“Continuo a trabalhar para encontrar os lugares em que exista um interesse compartilhado”.

Os dois lados deram motivos diferentes para o fim abrupto das conversas sobre a desnuclearização da península coreana.

Na quinta-feira, Trump disse que a Coreia do Norte queria que as sanções fossem retiradas por completo, enquanto o ministro das Relações Exteriores norte-coreano, Ri Yong Ho, disse que sua nação só exigiu um relaxamento parcial em troca do desmantelamento de seu principal complexo nuclear em Yongbyon.

A mídia estatal da Coreia do Norte noticiou nesta terça-feira que Kim voltou para casa depois de uma viagem “bem-sucedida” ao Vietnã, sem mencionar a interrupção da reunião ou qualquer desentendimento entre os dois líderes, o que se alinha à sua cobertura positiva da semana passada.

Reportagem adicional de David Brunnstrom em Washington e Joyce Lee em Seul