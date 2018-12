Trump quer que Kim saiba que gosta dele e cumprirá desejos da Coreia do Norte, diz Moon

Presidente dos EUA, Donald Trump, e presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in 24/09/2018 REUTERS/Carlos Barria

SEUL (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, saiba que ele gosta dele e que irá cumprir seus desejos, disse o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, no domingo, um dia depois de se encontrar com Trump durante cúpula do G20 na Argentina.

Moon, que espera receber Kim em Seul em breve, na primeira viagem de um líder norte-coreano à capital da Coreia do Sul, disse que Trump pediu que ele passasse uma mensagem.

“A mensagem é que o presidente Trump tem visões muito favoráveis em relação ao presidente Kim e gosta dele”, disse Moon a repórteres a bordo de um voo da Argentina à Nova Zelândia, onde começou uma viagem oficial de três dias no domingo.

“Por isso, ele me pediu para dizer ao presidente Kim que ele quer implementar o resto de seu acordo juntos e que ele irá cumprir os desejos do presidente Kim”.

Trump, que se reuniu com Kim em Cingapura em junho, disse no sábado que provavelmente encontrará o líder norte-coreano pela segunda vez em janeiro ou fevereiro.