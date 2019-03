EUA aceitam diálogo com Pyongyang apesar de retomada de programa de mísseis

Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton 05/03/2019 REUTERS/Leah Millis

WASHINGTON/SEUL (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está aberto a conversas adicionais com Pyongyang a respeito da desnuclearização, disse seu conselheiro de Segurança Nacional nesta quinta-feira, apesar de relatos de que a Coreia do Norte está reativando partes de seu programa de mísseis.

Novas atividades foram detectadas em uma fábrica que produziu os primeiros mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs) norte-coreanos capazes de alcançar os EUA, relataram os jornais sul-coreanos JoongAng Ilbo e Donga Ilbo, citando parlamentares informados pelo Serviço de Inteligência Nacional na terça-feira.

Nesta semana, dois centros de estudo dos EUA e a agência de espionagem de Seul disseram que a Coreia do Norte está reconstruindo uma instalação de lançamento de foguetes, levando Trump a dizer que ficaria “muito, muito decepcionado com o presidente Kim” se isso for verdade.

Os relatos sobre as atividades norte-coreanas causaram mais dúvidas sobre o futuro do diálogo que Trump vem buscando com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, depois que uma segunda cúpula dos dois líderes no Vietnã fracassou na semana passada.

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, disse nesta quinta-feira que Trump ainda está aberto a conversas adicionais com a Coreia do Norte sobre a desnuclearização.

“O presidente obviamente está aberto a conversar novamente. Veremos quando isso pode ser marcado ou como pode ser arranjado”, disse Bolton em uma entrevista à Fox News.

“Temos muitas maneiras de obter informações. Estudaremos a situação cuidadosamente. Como o presidente disse, seria muito, muito decepcionante se eles estiverem tomando esta direção.”