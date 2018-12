Trump diz que próxima reunião com norte-coreano Kim provavelmente será no começo de 2019

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no sábado que deve se reunir com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, em janeiro ou fevereiro e que três locais estão sendo considerados para o encontro.

“Estamos nos dando muito bem. Temos um bom relacionamento”, disse Trump a repórteres a bordo do Air Force One em seu retorno de uma cúpula do G20 na Argentina.

Trump acrescentou que em algum momento ele convidará Kim para visitar os Estados Unidos.

Os dois lados se engajaram em conversas sobre o segundo encontro dos líderes após a realização do primeiro, sem precedentes, em Cingapura em junho, informou a Reuters em outubro, citando uma autoridade de alto escalão.

A Casa Branca disse em um comunicado no sábado, depois da reunião de Trump com o presidente chinês, Xi Jinping, que eles e Kim vão se empenhar “para ver uma península coreana livre de armas nucleares”.

O comunicado informou que Xi e Trump “concordaram que grandes progressos foram feitos em relação à Coreia do Norte”.