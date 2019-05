Biden amplia vantagem sobre concorrentes de prévia democrata para 2020, aponta pesquisa

NOVA YORK (Reuters) - O ex-vice-presidente Joe Biden ampliou a vantagem sobre os vários pré-candidatos democratas que disputam a indicação do partido para a eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos em 5 pontos desde que entrou na corrida no final de abril, de acordo com uma pesquisa mensal Reuters/Ipsos.

Ex-vice-presidente dos EUA Joe Biden 13/05/2019 REUTERS/Brian Snyder

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira mostrou que 29% dos democratas e independentes disseram que votariam em Biden nas convenções partidárias estaduais. O número representa um aumento em relação aos 24% que apoiavam o ex-vice em uma enquete do final de abril, feita dias antes de Biden anunciar formalmente sua candidatura.

Biden lidera o páreo em todos os grandes grupos demográficos, com exceção dos “millennials” (18 a 37 anos), que preferem Bernie Sanders, senador do Vermont, a Biden pela diferença de 18% a 16%.

O ex-vice-presidente, de 76 anos, continua sendo o mais bem posicionado para encabeçar a chapa democrata, apesar dos receios com sua idade e suas opiniões de centro. Ele também foi criticado por tocar mulheres de forma indelicada e pela maneira como tratou a professora de Direito Anita Hill três décadas atrás durante a audiência de confirmação do juiz Clarence Thomas, da Suprema Corte.

A sondagem mensal revelou que 29% das mulheres que se identificam como democratas e independentes disseram apoiar Biden, 4 pontos percentuais a mais do que no mês passado.

Entre os democratas registrados, mesmo aqueles que apoiam outros pré-candidatos mencionam Biden como a melhor alternativa se seu escolhido sair da disputa, segundo a pesquisa.

“Isso significa que não existe uma cisão de um bloco significativo de eleitores anti-Biden com os outros candidatos”, disse Chris Jackson, especialista em pesquisas da Ipsos. “Neste momento, Joe Biden é o franco favorito na primária democrata”, acrescentou.

O indicado democrata provavelmente enfrentará o presidente Donald Trump, um republicano, na eleição de novembro de 2020.

Além de Biden, 13% dos democratas e independentes disseram que votariam em Sanders. Nenhum dos outros pré-candidatos teve mais de 6% de apoio na sondagem.

Faltando mais de um mês para eles se enfrentarem nos primeiros debates televisionados e 18 meses antes da votação, o público norte-americano parece estar selecionando os postulantes que conhece melhor.