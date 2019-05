Boeing 737 desliza da pista para rio na Flórida, 21 são feridos

(Reuters) - Um jato da Boeing com 143 pessoas a bordo que partiu do posto norte-americano de Guantánamo, Cuba, deslizou da pista para um rio raso em Jacksonville, na Flórida, na sexta-feira, enquanto tentava pousar em uma base militar durante uma tempestade, ferindo 21 pessoas.

Não houve relatos de fatalidades ou ferimentos críticos. O escritório do xerife de Jacksonville disse no Twitter que todos os 21 feridos foram levados para um hospital, onde foram classificados como em boas condições.

O avião, um Boeing 737-800 fretado que voou da Estação Naval na Baía de Guantánamo com 136 passageiros e sete membros da tripulação, caiu no rio St. Johns no final da pista de pouso da Estação Aérea Naval em Jacksonville por volta das 21h40, horário local, disse um porta-voz da base aérea da Flórida.

“O avião não ficou submerso”, afirmou o gabinete do xerife no Twitter, acrescentando que todos os passageiros estavam vivos.

O tuíte do xerife foi acompanhado por duas fotografias mostrando o avião, com o logotipo da Miami Air International, descansando em águas rasas e totalmente intacto.

O prefeito de Jacksonville, Lenny Curry, disse no Twitter que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou para oferecer ajuda.

“Nenhuma morte relatada. Estamos todos juntos nisso”, afirmou Curry em outro tuíte.

Passageira a bordo do avião, a advogada Cheryl Bormann disse à CNN em uma entrevista que o voo, que estava com quatro horas de atraso, fez um “pouso realmente difícil” em Jacksonville em meio a trovões e relâmpagos.

Bormann disse que bateu com a cabeça em uma bandeja de plástico no assento da frente enquanto o avião se movia para o lado e para fora da pista. “Nós estávamos na água, não sabíamos onde estávamos, se era um rio ou um oceano.”

A base militar está situada na margem ocidental do rio St. Johns, cerca de 13 quilômetros ao sul do centro de Jacksonville, no nordeste da Flórida.