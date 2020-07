Biden apresentará plano para combater desigualdades raciais

Joe Biden discursa em evento de campanhe em Wilmington, Delaware 14/07/2020 REUTERS/Leah Millis

(Reuters) - O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, explicará como tratará do racismo sistemático e da desigualdade econômica racial nos Estados Unidos em um discurso nesta terça-feira, delineando o quarto e último pilar de seu plano abrangente par revitalizar a economia abalada pelo coronavírus.

Em um evento em sua cidade-natal de Wilmington, no Delaware, o ex-vice-presidente tentará mais uma vez ressaltar o contraste entre sua visão para uma recuperação econômica e o que ele criticou como uma reação desastrosa do atual presidente, o republicano Donald Trump, seu adversário na eleição de 3 de novembro, à pandemia.

Meses de protestos desencadeados pela morte do negro George Floyd sob custódia da polícia em Mineápolis lançaram a questão racial no centro da campanha. Na semana passada, Biden classificou Trump como o primeiro racista a se tornar presidente dos EUA, uma declaração que a campanha de reeleição de Trump repudiou rapidamente.

Biden apresentou as três primeiras partes de sua plataforma “Reconstrua Melhor” em discursos recentes nos poucos eventos aos quais compareceu em pessoa durante a pandemia.

Ele concebeu propostas para fortalecer a manufatura e a inovação, combater a mudança climática investindo trilhões de dólares em energia limpa e gastar centenas de bilhões de dólares para melhorar o acesso de crianças e idosos à saúde.

Embora algumas das propostas de Biden possam ser concretizadas por meio de decretos presidenciais, os itens mais custosos exigiriam aprovação do Congresso —o que poderia se tornar uma tarefa difícil se os republicanos mantiverem o comando do Senado após as eleições de novembro.

A campanha não detalhou como cada proposta seria financiada, mas disse que elevar o imposto corporativo para 28%, revertendo os cortes de impostos de Trump para os norte-americanos mais ricos e eliminando brechas fiscais, cobriria a maior parte do custo.

Biden, do qual se espera um anúncio de seu vice de chapa em breve, está sendo cada vez mais pressionado a escolher uma mulher negra como vice-presidente.

A três meses da eleição presidencial, ele está à frente de Trump em pesquisas nacionais de intenção de voto.