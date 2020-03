Pré-candidato democrata Biden diz que escolherá uma mulher como vice-presidente

Pré-candidato presidencial democrata Joe Biden durante debate 15/03/2020 REUTERS/Kevin Lamarque

WASHINGTON (Reuters) - O pré-candidato presidencial democrata dos Estados Unidos Joe Biden se comprometeu a escolher uma mulher como vice-presidente na disputa eleitoral caso seja nomeado pelo partido para enfrentar o presidente Donald Trump, um republicano, na eleição de novembro.

“Se eu for eleito presidente, meu gabinete e meu governo vão parecer com o país, e eu me comprometo a realmente indicar e escolher uma mulher como vice-presidente. Existem muitas mulheres qualificadas para ser presidente amanhã. Eu escolheria uma mulher como minha vice-presidente”, disse Biden durante debate contra seu oponente, Bernie Sanders, no domingo.

Inicialmente, havia um número recorde de seis mulheres concorrendo à nomeação democrata para enfrentar Trump em novembro: as senadoras Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Kamala Harris e Kirsten Gillibrand, além das deputadas Tulsi Gabbard e Marianne Williamson.

Apenas Gabbard segue na corrida, embora tenha menos de 5% dos votos e não se qualificou para participar do debate.

Sanders disse que, “com toda a probabilidade”, ele escolheria uma mulher como companheira de chapa, mas não assumiu um compromisso.

“Com toda probabilidade, eu vou. Para mim, não é só nomear uma mulher, é garantir que tenhamos uma mulher progressista, e há mulheres progressistas por aí. Então minha forte tendência é seguir nessa direção”, afirmou Sanders.

Duas mulheres foram previamente nomeadas pelos principais partidos como vice-presidente dos EUA, a democrata Geraldine Ferraro, em 1984, e a republicana Sarah Palin, em 2008. Ambas foram derrotadas. A democrata Hillary Clinton, primeira mulher nomeada para presidente por um grande partido, perdeu para Trump em 2016.

Por Amanda Becker, Trevor Hunnicutt e Simon Lewis