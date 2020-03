Buttigieg desiste de disputa presidencial democrata nos EUA antes da Super Terça

Pete Buttigieg anuncia saída da pré-campanha presidencial democrata dos EUA em South Bend, Indiana 01/03/2020 Santiago Flores/South Bend Tribune via USA TODAY NETWORK via REUTERS

(Reuters) - Pete Buttigieg desistiu no domingo da disputa pela indicação democrata para a eleição presidencial deste ano nos Estados Unidos, dizendo que não vê mais chance de vencer, um dia depois de o também moderado Joe Biden obter uma grande vitória na Carolina do Sul.

A decisão de Buttigieg abalou a corrida democrata para escolher um desafiante para o presidente Donald Trump, um republicano, na eleição de novembro e veio dois dias antes das 14 disputas estaduais da chamada Super Terça, que oferecerão o maior prêmio eleitoral até o momento.

Buttigieg, ex-prefeito de 38 anos de South Bend, em Indiana, que ganhou um ímpeto inicial ao vencer o caucus do Iowa no mês passado e ficar com um segundo lugar próximo em New Hampshire, havia tentado unir eleitores democratas, independentes e republicanos moderados, mas ficou em um terceiro lugar distante em Nevada e em quarto lugar na Carolina do Sul.

“Hoje é um momento da verdade... a verdade é que o caminho se fechou para nossa candidatura, se não para nossa causa”, disse Buttigieg a seus apoiadores em South Bend na noite de domingo. “Nosso objetivo sempre foi unir os americanos para ajudar a derrotar Donald Trump e conquistar esta era para os nossos valores”.

Sua saída deixa seis concorrentes na corrida presidencial democrata, que chegou a te 20 pré-candidatos. Um assessor disse à Reuters que Buttigieg está se retirando para evitar aumentar as chances do líder Bernie Sanders, senador de Vermont que se descreve como um democrata socialista.

“Pete não iria fazer o papel de estraga-prazer”, disse o assessor, que pediu anonimato. “Ele poderia ter passado pela Super Terça e além? Claro. Mas isso não era um exercício de vaidade”.

Buttigieg e Biden tentaram conversar por telefone no domingo, mas não conseguiram se comunicar, segundo um assessor de Buttigieg.

O bilionário e ambientalista Tom Steyer abandonou a corrida depois de ficar em terceiro lugar na Carolina do Sul no sábado.