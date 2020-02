Biden busca vitória decisiva na Carolina do Sul para reavivar chances presidenciais

GREENVILLE, EUA (Reuters) - O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden está buscando uma vitória decisiva nas eleições primárias democratas da Carolina do Sul neste sábado para ressuscitar suas esperanças presidenciais, enquanto Bernie Sanders pretende consolidar seu status de candidato à nomeação pelo partido.

O concurso de indicação na Carolina do Sul, o quarto Estado em que o democrata enfrentará o presidente republicano Donald Trump em novembro, está ocorrendo apenas três dias antes das eleições da Super Terça em 14 Estados, que premiarão um terço do nacional disponível delegados em um único dia.

A Carolina do Sul, onde os afro-americanos representam 60% do eleitorado democrata, é vista como uma posição final para Biden, antes na liderança e que vacilou nas pesquisas nacionais depois de performances ruins em Iowa e New Hampshire.

Seu segundo lugar nos caucus de Nevada há uma semana —embora ainda muito atrás de Sanders, senador dos EUA em Vermont— forneceu um novo impulso à campanha, e pesquisas mostram que ele está bem posicionado para vencer a Carolina do Sul.

Durante meses, a campanha de Biden argumentou que o Estado serviria como um “firewall” dada a sua força entre os eleitores afro-americanos, e o próprio Biden sugeriu que algo menos do que uma vitória colocaria em risco sua campanha.

“Ele vai mostrar a eles o que tem”, disse Allison Pryor, de 57 anos, uma oficial de liberdade condicional aposentada de Charleston que planeja votar em Biden.

Mas com a Super Terça se aproximando, mesmo uma vitória confortável na Carolina do Sul pode não ser suficiente para Biden conter o bom momento de Sanders, que autoentitula um “socialista democrático” que os líderes do Partido Democrata temem que possa ser de esquerda demais para derrotar Trump.