Kamala Harris estreia ao lado de Biden na campanha e critica Trump por resposta ao coronavírus

WILMINGTON, Estados Unidos (Reuters) - A senadora democrata Kamala Harris fez sua estreia na campanha à Presidência dos Estados Unidos como vice de Joe Biden nesta quarta-feira, criticando o presidente Donald Trump por sua resposta à pandemia do coronavírus e dizendo ser urgente derrotar o líder republicano.

Candidata democrata a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris 12/08/2020 REUTERS/Carlos Barria

Um dia depois de Biden convidá-la para se juntar à campanha, Harris e Biden compartilharam memórias sobre suas conexões familiares e sua agenda para a Casa Branca.

Harris, senadora pelo Estado norte-americano da Califórnia, rapidamente se prontificou a atacar Trump, dizendo que ele havia colocado norte-americanos em perigo ao não levar a pandemia a sério, mergulhando os Estados Unidos em uma crise econômica ao mesmo tempo em que o país lida com casos de injustiça racial e social.

“Os Estados Unidos clamam por liderança, e ainda assim temos um presidente que se importa mais consigo mesmo do que com as pessoas que o elegeram, um presidente que está tornando cada desafio que enfrentamos ainda mais difícil de resolver”, disse Harris.

Biden, ao fazer a apresentação de sua vice, disse que havia feito “a escolha certa” ao trazer Harris para sua campanha.

“Eu não tenho dúvidas de que escolhi a pessoa certa para se juntar a mim como a próxima vice-presidente dos Estados Unidos da América, e essa é a senadora Kamala Harris”, disse Biden ao introduzir a senadora, que estava sentada atrás dele no palco para assistir ao seu discurso.

“Ela está pronta para fazer esse trabalho. Estamos os dois prontos para trabalhar na reconstrução deste país”, disse o democrata.

Os dois apareceram juntos poucos dias antes de Biden aceitar formalmente a nomeação presidencial democrata na convenção do partido, que acontecerá na semana que vem e que será um evento majoritariamente virtual por conta da pandemia do coronavírus.

A convenção republicana, onde Trump será nomeado para buscar um segundo mandato de quatro anos, acontecerá uma semana depois e iniciará uma maratona de campanha de 10 semanas até as eleições do dia 3 de novembro.

Harris, de 55 anos, foi anunciada como a escolha de Biden na terça-feira, após um processo de seleção que foi acompanhado com interesse por conta da idade do candidato. O ex-vice-presidente, de 77 anos, será o presidente mais velho da história caso ganhe a eleição, o que levanta especulações de que ele não concorreria à reeleição em 2024 caso seja eleito neste ano.

Harris, a primeira mulher negra e a primeira asiática-americana a integrar uma chapa presidencial norte-americana, é filha de imigrantes, sua mãe da Índia e seu pai da Jamaica.

Reportagem adicional de Joseph Ax e James Oliphant