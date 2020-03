Biden ganha impulso com apoio de Klobuchar e Buttigieg na Super Terça das primárias democratas

(Reuters) - A senadora norte-americana Amy Klobuchar se tornará nesta segunda-feira a terceira candidata presidencial democrata a abandonar a disputa nos últimos dias, confirmou sua equipe, e ela e seu ex-concorrente Pete Buttigieg planejam endossar o ex-vice-presidente Joe Biden, que ganha um importante impulso para a Super Terça das primárias do partido.

Biden e Buttigieg participaram de debate democrata em las Vegas 19/02/2020 REUTERS/Mike Blake

Klobuchar anunciará a suspensão de sua campanha pela Casa Branca em Dallas, Texas, onde apoiará publicamente Biden, disse um de seus assessores.

As disputas da Super Terça oferecem a maior fatia em um único dia dos 1.991 delegados necessários para se conquistar a indicação do partido na convenção nacional de julho, já que cerca de 68% deles, ou 1.357, estão no páreo. Biden almeja um desempenho contundente para mostrar que é a melhor alternativa moderada ao senador Sanders, um autodenominado democrata socialista do Vermont.

O triunfo de Biden na Carolina do Sul, onde sua campanha havia dito que sua popularidade com o eleitorado negro impulsionaria uma vitória apesar dos resultados iniciais decepcionantes em Iowa e New Hampshire, também ajudou a induzir dois adversários a entregarem os pontos.

O bilionário e ambientalista Tom Steyer encerrou a campanha depois de ficar em terceiro lugar na Carolina do Sul no sábado, e no domingo Pete Buttigieg, ex-prefeito de South Bend (Indiana), suspendeu a sua para evitar aumentar as chances de Sanders na esperança de os eleitores escolherem uma opção mais moderada, disse um assessor de campanha.

Ainda restam cinco candidatos na corrida para a nomeação para encarar o presidente republicano Donald Trump nas eleições de novembro, ante 20 candidatos anteriormente. Além de Biden e Sanders, estão o bilionário Mike Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, a senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, e o deputado Tulsi Gabbard, do Hawai.

Biden ainda está atrás de seus rivais em gasto e organização nos Estados da Super Terça, mas no domingo sua campanha disse ter arrecadado mais de 10 milhões de dólares nos últimos dois dias graças à vitória na Carolina do Sul.

No mesmo dia, a campanha de Sanders relatou que arrecadou 46,5 milhões em fevereiro e que lançará mais anúncios de televisão em nove Estados com primárias no final de março.

Bloomberg faz sua primeira aparição nas cédulas primárias nos Estados da Super Terça, onde apostou centenas de milhões de dólares em seu próprio dinheiro para impulsionar sua campanha.

É difícil prever o impacto da desistência de Buttigieg e Klobuchar porque vários Estados da Super Terça realizam votações antecipadas, incluindo a Califórnia, onde milhões de cédulas já foram depositadas. A votação precoce do Texas e da Carolina do Norte terminou no sábado —mais de um milhão de cédulas já foram depositadas no Texas e mais de 800 mil na Carolina do Norte, de acordo com autoridades partidárias.

Biden faria eventos em Houston e Dallas, no Texas, nesta segunda-feira, e em Los Angeles, na Califórnia, na terça-feira, dois Estados da Super Terça ricos em delegados.

Sanders iria a Minnesota e ao seu Vermont natal nesta segunda-feira. A senadora Elizabeth Warren faria um comício na área de Los Angeles e Bloomberg estaria na Virgínia.

Por Amanda Becker, Michael Martina, Jarrett Renshaw, Trevor Hunnicutt e Tim Reid