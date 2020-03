Super Terça trará grandes desafios e recompensas para presidenciáveis democratas

WASHINGTON (Reuters) - Quatorze Estados e um território dos Estados Unidos realizam nesta terça-feira as primárias da Super Terça, que pode indicar melhor qual pré-candidato presidencial democrata os eleitores preferem para desafiar o presidente republicano Donald Trump em novembro.

Ex-pré-candidato presidencial democrata Beto O'Rourke e ex-vice-presidente dos EUA, Joe Biden 02/02/2020 REUTERS/Elizabeth Frantz

Mais de um terço dos delegados serão distribuídos nas disputas desta terça-feira — nos quatro primeiros Estados que votam em fevereiro eles eram menos de 5%. Qualquer candidato precisa de 1.991 delegados para conseguir a indicação democrata na convenção nacional do partido em julho.

As votações testarão o favoritismo conquistado pelo senador Bernie Sanders após as vitórias em New Hampshire e Nevada e um quase empate no Iowa. Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, estará nas cédulas pela primeira vez como uma alternativa moderada a Sanders, que se descreve como um democrata socialista, o que pode dividir ainda mais o grupo de postulantes em campanha.

O QUE É A SUPER TERÇA

Após um mês durante o qual Estados realizaram as disputas de nomeação um por um, a Super Terça será a primeira ocasião em que um grupo de Estados realiza eleições primárias no mesmo dia. Historicamente, essa série de primárias costuma afunilar ainda mais os concorrentes.

Califórnia e Texas são os grandes prêmios deste dia, já que oferecem 415 e 228 delegados, respectivamente. A Califórnia, o Estado mais populoso do país, realizou sua primária em julho durante a corrida presidencial de 2016, mas optou por voltar ao ciclo da Super Terça para tentar aumentar sua influência.

Os outros Estado com primárias no mesmo dia são Alabama, Arkansas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont e Virgínia.

Também haverá votações na Samoa Americana, um território norte-americano do Pacífico, e entre um grupo recém-formado de norte-americanos que moram no exterior.

O QUE ESTÁ EM JOGO

No total, 1.357 delegados serão determinados na Super Terça, uma parcela considerável dos 3.979 em disputa na corrida pela indicação.

Para que os candidatos obtenham algum delegado em um Estado, eles devem terminar com pelo menos 15% dos votos no total estadual ou em um distrito específico.

Sanders e Elizabeth Warren serão testados nos respectivos Estados que representam no Senado: Vermont (16 delegados) e Massachusetts (91 delegados).

Para serem competitivos, os pré-candidatos não podem simplesmente investir tempo e dinheiro para angariar votos. Eles precisam ter infraestrutura e arrecadação de fundos para exibir anúncios de televisão e contratar funcionários em Estados de todo o país.

Vários Estados no fuso horário da costa leste serão os primeiros a fechar as zonas eleitorais às 21h de terça-feira (horário de Brasília). Os resultados devem começar a surgir logo em seguida, mas pode demorar horas para todos os votos serem tabulados e os vencedores anunciados.