Trump reúne assessores de campanha em meio a desafios crescentes para reeleição

Presidente dos EUA, Donald Trump 01/06/2020 REUTERS/Tom Brenner

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com seus principais assessores de campanha, nesta quinta-feira, tendo como pano de fundo pesquisas que mostram uma queda nas chances de reeleição, no momento em que a economia sofre com uma pandemia global e manifestantes protestam em cidades de todo o país.

Duas fontes a par da reunião disseram que Trump conversou na Casa Branca com o gerente de campanha, Brad Parscale, e o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, o assessor sênior Jared Kushner, o vice-gerente de campanha, Bill Stepien, e o especialista em pesquisas Tony Fabrizio, entre outros.

Uma fonte descreveu Trump como frustrado enquanto luta para reagir a uma série de problemas, mais recentemente protestos em massa resultantes da morte do homem negro George Floyd sob custódia da polícia de Mineápolis, na semana passada.

Sondagens internas da campanha espelham as pesquisas públicas, que mostram Trump perdendo sua batalha de reeleição para o democrata Joe Biden neste momento, disse uma fonte.

Pesquisas públicas têm apontado Biden na liderança nacional das intenções de veto e, o mais importante, à frente do rival em Estados indecisos onde a eleição de 3 de novembro será decidida.

Trump adotou a defesa da lei e da ordem na esteira dos protestos, que se tornaram violentos no final de semana. Ele classificou a morte de Floyd como uma “tragédia grave” e disse respeitar os direitos de manifestantes pacíficos, mas é criticado por não mostrar mais empatia e apontar um caminho para melhorar as relações raciais.

Ele e seus principais assessores cogitaram um encontro de Trump com líderes afro-norte-americano para ouvi-los. Até agora, ele não quis fazer um pronunciamento no Salão Oval, como alguns assessores sugeriram.