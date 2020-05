Trump vê tuítes serem desmentidos e ameaça fechar redes sociais

Presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington 26/05/2020 REUTERS/Jonathan Ernst

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou regulamentar ou fechar empresas de redes sociais nesta quarta-feira, um dia depois de o Twitter acrescentar pela primeira vez um alerta sobre alguns de seus tuítes, o que levou leitores a verificarem a veracidade das afirmações dele.

Sem apresentar nenhuma prova, Trump reiterou as acusações de que essas plataformas têm viés político, tuitando: “Os republicanos sentem que as plataformas de redes sociais silenciam totalmente as vozes conservadoras. Nós as regulamentaremos fortemente, ou as fecharemos, antes de permitirmos que isto sequer possa acontecer”.

Ele acrescentou: “Tomem jeito, AGORA!!!!”

Não foi possível contatar representantes do Twitter e do Facebook de imediato para obter comentários sobre os tuítes de Trump.

Nos tuítes publicados no início da manhã, o presidente republicano voltou a atacar os votos pelo correio. Trump publicou tuítes semelhantes sobre o tópico na terça-feira, o que levou o Twitter a acrescentar um alerta azul com uma exclamação debaixo dos tuítes para avisar que as afirmações eram falsas e que foram desmentidas por verificadores de fatos.

A mudança dramática da empresa de tecnologia, que endureceu suas diretrizes nos últimos anos devido a críticas segundo as quais sua abordagem passiva permitiu que a desinformação se alastrasse, levou Trump a acusá-la de interferir na eleição presidencial norte-americana deste ano.

Por Susan Heavey e Doina Chiacu; reportagem adicional de Supantha Mukherjee em Bangalore