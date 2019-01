Vórtice polar leva neve e frio intenso ao Meio-Oeste dos EUA

CHICAGO (Reuters) - Uma corrente de ar do Ártico provocada por um vórtice polar desencadeou um frio intenso e perigoso em uma faixa ampla do Meio-Oeste dos Estados Unidos, que foi das Dakotas ao Maine, e há previsão de neve no sul até o Alabama e a Geórgia.

Blocos de gelo no rio Chicago 29/01/2019 REUTERS/Pinar Istek

O Meio-Oeste foi a região mais atingida, uma vez que as temperaturas chegaram a -18 graus Celsius. Ao anoitecer local elas se mantinham assim em Chicago e estavam em torno de -14 graus em Detroit e -29 graus em Mineápolis.

Imagens da televisão local mostraram o rio Chicago e o lago Michigan repletos de blocos de gelo.

A rajada brutal conhecida como vórtice polar é uma corrente de ar frio que gira ao redor da estratosfera acima do Polo Norte, mas cujo fluxo foi interrompido e agora segue para o sul dos EUA.

Autoridades alertaram os moradores de Chicago, acostumados a invernos muito frios, a esperarem um congelamento anormalmente profundo e perigoso. Até o suprimento de pizza de prato fundo, uma especialidade local, foi afetado: a rede Lou Malnati anunciou que não faria entregas a partir das 20h de terça-feira.

“Isso pode fazer história”, disse Ricky Castro, meteorologista do Serviço Nacional do Clima (NWS) de Romeoville, no Illinois.

Até 60 centímetros de neve estão previstos para o Wisconsin, e 15 centímetros no Illinois, e se esperava neve até esta quarta-feira desde a região dos Grandes Lagos até a Nova Inglaterra.

Alguns moradores de Chicago encontraram calor dentro da Biblioteca Harold Washington, que planejava ficar aberta até quarta-feira.

Gilbert Rothschild, de 79 anos, estava vestindo três suéteres e uma camisa debaixo do casaco com capuz. “Quanto mais camadas, mais protegido você fica”, disse.

Rothschild, presidente de uma rede varejista de bebidas alcoólicas, disse que pretendia manter suas lojas abertas nesta quarta-feira por acreditar que os consumidores que não estão trabalhando podem querer algo que os mantenha aquecidos em casa.

Muitas cidades do Meio-Oeste abriram centros de aquecimento. Governos regionais fecharam centenas de escolas e empresas aéreas cancelaram mais de dois mil voos, segundo o site de monitoramento aéreo Flightaware. Muitos deles se destinavam a Atlanta, onde o Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, acontece no domingo.

As temperaturas podem variar entre 34oC negativos e 40oC negativos em partes das Grandes Planícies e dos Grandes Lagos nesta quarta-feira, informou o NWS.