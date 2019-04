EUA classificarão Guarda Revolucionária do Irã como organização terrorista

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos devem designar a Guarda Revolucionária do Irã como uma organização terrorista estrangeira, disseram à Reuters três autoridades norte-americanas, no que seria a primeira vez em que Washington classifica formalmente as Forças Armadas de um outro país como um grupo terrorista.

A decisão, que críticos alertam poder deixar as Forças Armadas e autoridades de inteligência dos EUA vulneráveis a ações semelhantes por parte de governos hostis no exterior, deve ser anunciada pelo Departamento de Estado norte-americano, talvez já na segunda-feira. Há rumores sobre a medida há anos.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, tem defendido a mudança na política norte-americana como parte do endurecimento da postura do governo Trump frente a Teerã.

A medida aconteceria antes do aniversário de um ano da decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de retirar o país de um acordo nuclear internacional com Teerã e impor novamente sanções que minaram a economia iraniana.

A decisão do governo de designar a Guarda Revolucionária como uma organização terrorista foi reportada primeiro pelo jornal Wall Street Journal.