Furacão Erick avança em direção ao Havaí; outro furacão deve se formar no Pacífico

Pessoas tiram fotos em Honolulu, no Havaí 24/08/2018 REUTERS/Terray Sylvester

(Reuters) - O furacão Erick ganhou força no leste do Pacífico enquanto se deslocava para o Havaí, e a tempestade tropical Flossie, mais distante, deve ser tornar um furacão ao longo desta terça-feira, disseram meteorologistas.

A tempestade tropical Erick se tornou um furacão na segunda-feira no leste do Pacífico, atingindo ventos máximos de 120 km/h em uma localização a 1.610 km da ilha principal do Havaí.

Erick, o terceiro furacão deste verão, corresponde à categoria 1 na escala Saffir-Simpson, podendo chegar à categoria 3, com ventos de mais de 178 km/h nos próximos dois dias, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA, sediado em Miami.

“É esperado que uma tendência de enfraquecimento comece no fim da semana”, acrescentou em um boletim meteorológico.

Espera-se que o sistema perca força e volte a ser uma tempestade ao se aproximar do Havaí, passando perto do sul da ilha principal na manhã de sexta-feira. As previsões indicam maior chance de ventos fortes a partir da tempestade na ilha principal no final desta semana.

A tempestade Flossie deve se tornar o quarto furacão desta estação no Pacífico até o fim do dia, segundo os meteorologistas. Ela estava 1.550 km a sudoeste de Baja Califórnia, no México, de acordo com o boletim, e se dirigia aos poucos para o oeste.

Por Steve Gorman, em Los Angeles, e Rich McKay, em Atlanta