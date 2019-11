Apoio a impeachment de Trump fica inalterado após início das audiências

Presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca 15/11/2019 REUTERS/Tom Brenner

NOVA YORK (Reuters) - As audiências televisionadas de impeachment iniciadas nesta semana na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos não parecem ter mudado muitas mentes sobre o presidente Donald Trump, com o apoio público ao seu impeachment permanecendo o mesmo antes e depois dos primeiros depoimentos de diplomatas dos EUA, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos.

A pesquisa nacional online, realizada de quinta a sexta-feira de manhã, mostrou que 44% dos adultos norte-americanos disseram que Trump “deveria sofrer impeachment”, enquanto 40% afirmaram que “não deveria sofrer impeachment”. Uma pesquisa semelhante, realizada no início da semana, mostrou que 45% apoiavam o impeachment e 42% se opunham.

A pesquisa Reuters/Ipsos também revelou que cerca de 68% dos norte-americanos disseram que estavam acompanhando as audiências. Isso inclui 28% que declararam estar assistindo ou ouvindo as audiências em transmissões ao vivo. Cerca de 25% disseram que não prestaram atenção nos procedimentos de impeachment no Congresso.

Entre os que prestam atenção, 41% disseram que as audiências os tornaram “mais favoráveis” ao impeachment de Trump, enquanto 25% afirmaram que ficaram “menos favoráveis”. Essa descoberta, combinada com a falta de movimento geral na opinião pública sobre o impeachment, sugere que as audiências até agora forneceram às pessoas uma justificativa para seu apoio anterior ou oposição ao impeachment.