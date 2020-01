Em abertura do julgamento, Trump é acusado de esquema corrupto para pressionar Ucrânia

Líder dos procuradores democratas no julgamento de impeachment de Donald Trump, Adam Schiff apresenta argumentos iniciais da acusação contra presidente dos EUA 22/01/2020 (D-CA) delivers an opening argument as Senate Majority Leader Mitch McConnell (R-KY) (lowerR) prepares to speak during the second day of the Senate impeachment trial of U.S. President Donald Trump in this frame grab from video shot in the U.S. Senate Chamber at the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 22, 2020. REUTERS/U.S. Senate TV/Handout via Reuters