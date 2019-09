Número de mortos por incêndio em barco na Califórnia sobe para 25, diz mídia

Flores colocadas em homenagem a vítimas de incêndio em barco de mergulho em Santa Barbara, na Califórnia 02/09/2019 REUTERS/Kyle Grillot

SANTA BÁRBARA (Reuters) - Mergulhadores encontraram 25 corpos ao longo da segunda-feira após um incêndio provocar o naufrágio de um barco no litoral de uma ilha do sul da Califórnia, e 9 pessoas permanecem desaparecidas, informou a mídia.

Representantes da Guarda Costeira de Los Angeles e o escritório do delegado de Santa Barbara não puderam ser contactados de imediato para confirmar a reportagem da Associated Press, que citava a Guarda Costeira dos Estados Unidos.

O delegado de Santa Barbara havia confirmado mais cedo a morte de 8 pessoas depois que o incêndio no barco Conception foi relatado, às 3h15 da manhã (horário local), enquanto estava atracado na costa da Ilha de Santa Cruz.

O Conception havia partido rumo às Ilhas do Canal na manhã de sábado, com 39 pessoas a bordo. Cinco tripulantes que estavam no convés escaparam das chamas, mas os passageiros dormiam em cabines localizadas na parte inferior da embarcação.

“É um evento muito trágico”, disse Monica Rochester, capitã da Guarda Costeira, em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, acrescentando que a busca continuaria ao longo da noite.

O delegado do condado de Santa Barbara, Bill Brown, disse a repórteres que oito corpos haviam sido encontrados no fundo do oceano e no entorno do barco naufragado, que está de cabeça para baixo a mais de 18 metros abaixo da superfície.

Autoridades tentavam determinar a melhor forma para içar a embarcação, incluindo a possibilidade de rebocá-lo para a costa, disse Brown.