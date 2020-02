EUA emitem sanções contra 13 entidades estrangeiras por apoiarem programa de mísseis do Irã

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira que estão impondo sanções sobre 13 entidades estrangeiras e indivíduos na China, Iraque, Rússia e Turquia por apoiarem o programa de mísseis do Irã.

O Departamento de Estado do Irã disse que a ação inclui novas sanções contra três empresas chinesas, um indivíduo chinês e uma empresa turca.

O cidadão chinês foi identificado como Luo Dingwen e as três entidades chinesas como Baoding Shimaotong Enterprises Services, Gaobeidian Kaituo Precise Instrument e Wuhan Sanjiang Import and Export. A empresa turca foi identificada como Eren Carbon Graphite Industrial Trading.

A declaração acrescentou que Luo Dingwen também estava envolvido no fornecimento de itens sensíveis para o programa de armamentos do Paquistão. As sanções incluem restrições à compras do governo norte-americano, assistência do governo norte-americano e exportações.

“A imposição destas medidas ressalta que o programa de mísseis do Irã segue sendo uma preocupação significativa em relação à proliferação”, segundo a declaração.

“A imposição de sanções contra estas entidades estrangeiras é consistente com nossos esforços para usar todas as medidas disponíveis para evitar que o Irã amplie suas capacidades bélicas”, acrescentou.

A declaração não deu detalhes sobre os outros alvos de sanções, mas disse que as medidas foram resultados de uma revisão periódica exigida pelo Ato de não-proliferação da Síria, Coreia do Norte e Irã (INKSNA).

Por David Brunnstrom e Makini Brice