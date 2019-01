Lançamento de satélite do Irã falha após alerta dos EUA

GENEBRA (Reuters) - A tentativa do Irã de lançar um satélite fracassou, informou o ministro de Telecomunicações iraniano, Mohammad Javad Azari-Jahromi, nesta terça-feira, depois que o país ignorou alertas dos Estados Unidos para evitar a atividade.

Satélite Payam é visto no céu do Irã logo após o lançamento 15/01/2019 Reuters TV/via REUTERS

Os EUA advertiram Teerã neste mês contra conduzir três lançamentos de foguetes que, segundo Washington, violam uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, uma vez que os aparatos usavam tecnologia de mísseis balísticos.

Os Estados Unidos estão preocupados de que a tecnologia balística de longo alcance usada para colocar os satélites em órbita também possa ser utilizada para lançar ogivas nucleares.

O Irã, que considera seu programa espacial uma questão de orgulho nacional, tem dito que seus lançamentos de veículos espaciais e testes de mísseis não são violações e que irão continuar.

De acordo com a resolução do Conselho de Segurança da ONU que validou o acordo nuclear do Irã com potências mundiais de 2015 —do qual Washington saiu— o país é “instruído” a se abster de trabalhos com mísseis balísticos destinados a produzir armas nucleares por até oito anos.

Azari-Jahromi disse que o lançamento do satélite, chamado de Payam, falhou no terceiro estágio porque o equipamentos “não atingiu a velocidade adequada”, de acordo com relatório publicado no site do ministério.

O satélite seria utilizado para propósitos de imagem e comunicação e estava equipado com quatro câmeras, de acordo com o texto. Ele permaneceria a altitude de 500 km por cerca de três anos.

Um segundo satélite, chamado de Doosti, ainda aguarda lançamento, disse Azari-Jahromi em publicação no Twitter.

“Nós não devemos ficar aquém ou parar”, escreveu Azari-Jahromi no Twitter após anunciar a falha no lançamento. “É exatamente nessas circunstâncias que nós, iranianos, somos diferentes de outras pessoas em espírito e coragem”.

O Irã lançou seu primeiro satélite construído internamente, o satélite de pesquisa e telecomunicações Omid, em 2009, no 30º aniversário da Revolução Islâmica de 1979 do país.

Esse ano, o 40º aniversário cai em fevereiro.

Reportagem de Babak Dehghanpisheh