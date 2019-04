Autoridades dos EUA classificam oficialmente Guarda Revolucionária do Irã como grupo terrorista

Presidente dos EUA, Donald Trump, faz pronunciamento na Casa Branca 15/02/2019 REUTERS/Carlos Barria

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos oficialmente classificaram a elite da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, em inglês) como organização terrorista estrangeira, de acordo com um aviso publicado no Registro Federal dos EUA nesta segunda-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na semana passada que faria o movimento simbólico, mas sem precedentes, que foi imediatamente condenado pelo Irã e criou preocupações sobre medidas de retaliação às forças dos EUA.

A IRGC é responsável pelos mísseis balísticos e pelos programas nucleares do Irã, além de também estar envolvida com as indústrias bancárias e marítimas do país. A nova classificação facilita processar empresas ou pessoas na União Europeia que fazem negócios com o Irã.

A lei dos EUA já pune as pessoas dos EUA que lidam com a IRGC com até 20 anos de prisão devido à presença do grupo na lista de terroristas globais especialmente categorizados pelos EUA, um programa diferente de meras sanções norte-americanas.

Reportagem de Lesley Wroughton