Ivanka Trump vai à África para promover programa de empregos para mulheres

BRASÍLIA (Reuters) - Ivanka Trump iniciou uma excursão de quatro dias pela África neste domingo para promover uma iniciativa dos Estados Unidos de 50 milhões de dólares para estimular o emprego das mulheres nos países em desenvolvimento.

A iniciativa Desenvolvimento Global e Prosperidade das Mulheres pretende capacitar economicamente 50 milhões de mulheres até 2025. O presidente Donald Trump, pai de Ivanka, determinou à USAID que aloque 50 milhões de dólares iniciais ao fundo.

Ivanka Trump deve participar de uma cúpula de política do Banco Mundial e visitar a Costa do Marfim para promover empreendedoras na indústria de cacau do país.

Reportagem de Kumerra Gemechu