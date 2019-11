Trump pede que Japão eleve para US$ 8 bi valor pago por tropas dos EUA no país, diz revista

TÓQUIO (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao Japão que quadruplique os pagamentos anuais para as forças dos EUA estacionadas naquele país para cerca de 8 bilhões de dólares, como parte dos esforços de Washington para pressionar seus aliados a aumentarem seus gastos com defesa, informou a revista Foreign Policy.

O atual acordo que cobre as 54.000 soldados dos EUA estacionados no Japão expira em março de 2021.

A demanda foi feita às autoridades japonesas durante uma viagem à região em julho por John Bolton, na época conselheiro de Segurança Nacional de Trump, e Matt Pottinger, que era então diretor de Ásia do Conselho de Segurança Nacional, disse a revista norte-americana de assuntos globais, citando ex-funcionários norte-americanos não identificados.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Japão disse que a reportagem estava incorreta e que não houve negociações entre EUA e Japão sobre um novo acordo.

Segundo a agência de notícias Kyodo, as autoridades japonesas disseram a Bolton que o aumento é “irrealista”, e argumentaram que o Japão já paga uma parcela maior dos custos de tropas norte-americanas estacionadas do que outros aliados.

Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse em um comunicado enviado por e-mail: “O presidente deixou claro que aliados e parceiros devem contribuir mais para sua defesa compartilhada”.

As negociações para renovar o acordo começarão no primeiro semestre do próximo ano, disse o porta-voz, acrescentando que o compromisso dos EUA com a defesa do Japão é “inabalável”.