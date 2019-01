Polícia dos EUA prende jornalista de TV estatal do Irã, diz emissora

DUBAI (Reuters) - A polícia norte-americana prendeu uma jornalista nascida nos Estados Unidos que trabalha para a rede de televisão iraniana Press TV, reportou a emissora estatal do Irã nesta quarta-feira.

Segundo a Press TV, Marziyeh Hashemi foi detida no aeroporto internacional de St. Louis-Lambert, no Missouri, no domingo, e está sendo mantida sob custódia em Washington. Nenhuma acusação formal foi feita contra a repórter.

Autoridades do FBI não estavam disponíveis de imediato para comentar o caso.

Marziyeh, âncora de TV e documentarista, estava nos Estados Unidos para visitar sua família, afirmou a Press TV, e pôde ligar para sua filha dois depois de ser presa.

De acordo com a emissora iraniana, Marziyeh se chamava Melanie Franklin nos Estados Unidos e mudou de nome após se converter para o islã.

A jornalista afirmou estar sendo impedida de cumprir o código de vestuário islâmico na prisão e que só recebeu refeições contendo porco, o que é proibido pelo islã, segundo a Press TV.

A única coisa que comeu durante os últimos dois dias foi um “pacote de biscoito”, disse Marziyeh, de acordo com a emissora iraniana.

A Reuters não pôde verificar de maneira independente os relatos sobre o tratamento à jornalista.

Marziyeh vivia no Irã há mais de uma década, reportaram diversas mídias iranianas.

A jornalista já produziu diversas reportagens sobre a discriminação de mulheres, muçulmanos e afro-americanos nos Estados Unidos.

Reportagem de Parisa Hafezi e Bozorgmehr Sharafedin; Reportagem adicional de Andrew Hey em Taos, Novo Mexico